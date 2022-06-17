بالفيديو.. أكبر طائرة في العالم تحلق إلى ارتفاع قياسي

2022/06/17 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ستراتولونش" نجاح تجربة الطيران السابعة لطائرة "روك" التي تعد الأكبر في العالم وتفوق سرعتها سرعة الصوت.

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