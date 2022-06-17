عبث رعاة غنم تسبب بقطع الكهرباء عن 40 الف مدني

2022/06/17 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، أن عبث رعاة غنم كان وراء قطع الكهرباء عن 40 الف مدني شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خط كهرباء قزانية(90كم شرق بعقوبة) تعرض الى عمل تخريبي ادى الى انقطاع الكهرباء عن 40 الف نسمة قبل ايام معدودة".

وبين أن "المعلومات الاولية اشارت إلى أنه ربما يقف خلفها عبث رعاة الاغنام من خلال رمي اسلاك معدنية او احبال تسبب في ضرر للاسلاك وتوقف امدادات الطاقة".

وأستبعد المصدر أن "يكون ماحدث متعمد ومقصود والدليل بانه الاول من نوعه كما ان الية ضرر الاسلاك لاتوحي بذلك"، مؤكدا أنه "جرى الايعاز بضرورة ابعاد الرعاة عن الخط والابلاغ عن اي شي يثير الشك والريبة لتفادي اي ضرر يصيب الخط الذي يغذي مناطق واسعة من قزانية وقراها".

وكان خط قزانية قد تعرض قبل ايام معدودة الى عمل تخريبي وفق بيان رسمي لدائرة كهرباء ديالى ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة قبل اعادته للعمل.

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