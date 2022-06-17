العامري يعلق على انسحاب الصدر من تشكيل الحكومة ويحذر من

2022/06/17 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الجمعة، إن "محور المقاومة" يزداد قوة وعنادا يوما بعد يوم، فيما أشاد بخطوة انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة.

وذكر العامري في كلمة له، إن "محور المقاومة يزداد قوة وتماسكا وعنادا وصبرا يوما بعد يوم".

وأضاف، أن "العراق سيبقى عصيا على المؤامرات الخارجية والداخلية بتجانس الحشد الشعبي والاجهزة الامنية".

وتابع، "نمر بظروف بغاية الصعوبة ونطلب من ابناء بدر تحمل هذه المسؤولية الشرعية والوطنية"، مشيرا إلى أننا "انتصرنا في حروبنا ضد النظام البائد والاحتلال والارهاب والطائفية وسننتصر على الحرب الناعمة".

وقال، إن "الذي يراهن على القتال الشيعي متوهم لوجود المرجعية والقيادات السياسية الواعية"، مضيفا أنه "لامجال للحرب الطائفية او القتال الشيعي - الشيعي وانا على يقين مما اقول".

وأكمل، "احذر من الفتنة وكل من يفكر بها سيتحرق اولا والعراق فوق الجميع".

وذكر، "اقف وقفة اجلال واكبار لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر من أجل الشعب ومن أجل عبور هذه المرحلة".

وزاد، "يحب ان نضحي من أجل العراق والمبدأ والمذهب ومن أجل هذا الشعب المضحي، وعلينا جميعا مسؤولية حفظ الامن وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها، واذا ذهبنا الى الفوضى سيخسر الجميع وثقتي عالية بالاجهزة الامنية واي مقصر يجب ان يحاسب".

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