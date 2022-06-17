2022/06/17 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القاء القبض على المسؤول عن عمليات نقل الدعم اللوجستي لداعش في ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت قواتنا من القاء القبض على احد اخطر الارهابيين في محافظة ديالى المكنى (ابو مريم) المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الارهابي في محافظة ديالى".

وبينت أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص نفذ الواجب بمهنية عالية وتخطيط دقيق".

وأوضحت أنه "من خلال التحقيقات اعترف الارهابي بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشرة بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع جبال حمرين وجلولاء وقيامه بعمليات نقل والدعم اللوجستي للعصابات الارهابية".

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