الاطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لعصابات داعش في ديالى

2022/06/17 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على المسؤول عن عمليات نقل الدعم اللوجستي لعصابات داعش في ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد اخطر الارهابيين في محافظة ديالى المكنى (ابو مريم) المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الارهابي في محافظة ديالى".

واضافت ان "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص نفذ الواجب بمهنية عالية وتخطيط دقيق، ومن خلال التحقيقات اعترف الارهابي بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشرة بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع جبال حمرين وجلولاء وقيامه بعمليات نقل والدعم اللوجستي للعصابات الارهابية".

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