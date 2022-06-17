القبض على إرهابي خطير في ديالى

2022/06/17 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي خطير بديالى مسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه “من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد […]

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