2022/06/17 | 20:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرفات كرم: نحن نشكر المرجعية لانها لم تتدخل في السياسة | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rzCq3XWkS1E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرفات كرم: نحن نشكر المرجعية لانها لم تتدخل في السياسة | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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