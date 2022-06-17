2022/06/17 | 20:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kwApRx_OmUw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انسحاب الكتلة الصدرية يصعب مهمة تشكيل الحكومة.. وتعاط حذر من الديمقراطي والسيادة في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انسحاب الكتلة الصدرية يصعب مهمة تشكيل الحكومة.. وتعاط حذر من الديمقراطي والسيادة في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).