مباحثات بين العراق والسعودية بشأن إدراج طريق الحج القديم “درب زبيدة” على لائحة التراث العالمي

2022/06/17 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث، ليث مجيد حسين، اليوم الجمعة، الفريق العراقي في الاجتماع التنسيقي الافتراضي بين العراق والسعودية الخاص بإدراج طريق الحج القديم درب زبيدة على لائحة التراث العالمي.وقال ليث في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بناءً على الرؤية المستقبلية لوزارة الثقافة و السياحة والآثار الهادفة إلى مد جسور التعاون […]

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