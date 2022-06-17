اعتقال 33 مطلوباً في واسط

2022/06/17 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ….أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، القبض على 33 مطلوباً وضبط 238 دراجة نارية مخالفة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “أقسام شرطة العزة والحي والنعمانية والصويرة والعزيزية والسيطرات ومفارز من أفواج الطوارئ ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والمتفجرات والاستخبارات والمرور والأمن الوطني نفذت ممارسة مشتركة بحثاً عن المطلوبين […]

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