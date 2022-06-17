العامري يحذر من الفتنة والذهاب نحو الفوضى

2022/06/17 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حذر الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الجمعة، من الفتنة والذهاب نحو الفوضى في البلاد، قائلا ان الجميع سيخسر.وقال العامري في المجلس التأبيني لاربعينية نائب الامين العام لمنظمة بدر ابو مريم الانصاري: “قدمنا في طريق الجهاد خيرة أبناء العراق من المؤمنين الصادقين قادة وشهداء”.واضاف: “قدمنا اكثر من 3 الاف شهيد […]

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