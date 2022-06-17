2022/06/17 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== عَمَلِيَّات بَغْدَاد:احباط محاولات للدكة العشائرية والقاء القبض على مرتكبيها وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تستمر قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات بغداد بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الدكات العشائرية “ارهاب الاحياء السكنية”وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها وردعها بشكل فوري وسريع بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم […]

ظهرت المقالة “دكات عشائرية” في شباك القوات الأمنية..



والقبض على 11 متورطاً أولاً على ايرث نيوز.

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