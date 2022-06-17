التنبؤ المستقبلي 

2022/06/17 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظن، لا، أكاد أجزم لأن "بعض الظن إثم" أجزم أنني وخلال كتابة هذه الكلمات، ثمة عشرات بل مئات من الخوارزميات المتصلة سمعيا بصرياً ورقميا بالإيميل الشخصي، الموبايل واللابتوب الخاص بي ومن يتواصل معي

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