تعليق نيابي على قرار المالية الخاص باطلاق التعيينات بصفة عقد

2022/06/17 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو مجلس النواب جواد الغزالي، اليوم الجمعة، على قرار وزارة المالية الخاص بالتعيينات بصفة عقد.

وقال الغزالي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اطلاق وزارة المالية لتعيينات جديدة تضمنت 1000 وظيفة لكل محافظة لا تكفي في ظل ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل".

وبين أنه "في محافظة النجف فيها 5000 من خريجي التربية فضلا عن المجالات الأخرى والمحافظات الأخرى التي تشهد كثافة سكانية عالية".

وأضاف، أن "هذا القرار يلبي جزء بسيط من الحاجة وسنعمل في موازنة العام المقبل على زيادة عدد الوظائف واستيعاب عدد اكبر من الخريجين ولكافة الاختصاصات".

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