كابوس ينتظر ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

2022/06/17 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أقيمت قرعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2022-2013، وأسفرت عن مواجهات متوازنة في أغلب الفترات لكن نادي ليفربول سيواجه كابوساً في وقت مبكر من المنافسات بخوض عدد من المباريات القوية في فترة تتزامن مع منافسات دوري أبطال أوروبا.ويخوض الرباعي الإنجليزي مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، ووصيفه ليفربول، وتشيلسي وتوتنهام، مواجهات دور المجموعات في البطولة الأوروبية للنخبة في أيام 6 و7 سبتمبر (أيلول)، و13 و14 سبتمبر، و5 و6 أكتوبر (تشرين الأول)، و12 و13 أكتوبر، و25 و26 أكتوبر، والأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).وفي مسابقة الدوري الأوروبي سيلعب أرسنال ومانشستر يونايتد، في أيام 8 و15 سبتمبر، و6 و13 و27 أكتوبر، والثالث من نوفمبر.وسيواجه ليفربول أزمة كبرى حيث سيخوض أربع مواجهات قوية في الدوري أمام أربعة أندية من الستة الكبار، بعد مواجهات دوري الأبطال.ويصطدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، بفريق تشيلسي 17 سبتمبر، وأرسنال 8 أكتوبر ومانشستر سيتي 15 أكتوبر، وأخيراً توتنهام 5 نوفمبر، وهو ما سيمثل تحدياً أمام كلوب وكتيبته التي خسرت لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.

ويبدأ ليفربول رحلة البحث عن اللقب بمواجهة فولهام اللندني العائد للدوري الممتاز في الموسم الجديد، وسيبدأ مانشستر سيتي، مسيرة الدفاع عن لقبه خارج أرضه في مواجهة وست هام يونايتد، أما أرسنال فيجتمع بفريق كريستال بالاس.وسيلعب نوتنغهام فورست العائد للدوري الممتاز لأول مرة منذ 23 عاماً في ضيافة نيوكاسل يونايتد.وسيبدأ تشيلسي الذي انتقلت ملكيته لأطراف جديدة، الموسم المقبل في ملعب إيفرتون وسيحل أستون فيلا ضيفاً على بورنموث الوافد الجديد على الدوري الممتاز.وسيبدأ مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ مسيرته في الموسم الجديد في ملعبه في مواجهة برايتون أند هوف ألبيون وسيلتقي توتنهام هوتسبير مع ضيفه ساوثهامبتون.وسينطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في الخامس من أغسطس (آب) المقبل، ويختتم في 28 مايو (أيار).وستتوقف مباريات البطولة بعد 12 نوفمبر، لإفساح المجال أمام إقامة نهائيات كأس العالم في قطر، خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تعود عجلة مباريات الدوري للدوران من جديد في 26 ديسمبر.

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