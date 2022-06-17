حزب كردي يحذر اربيل من مغبة الاستمرار في تجاهل بغداد بملف النفط

2022/06/17 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

حذر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار أمين، الجمعة، حكومة إقليم كردستان من مغبة الاستمرار في تجاهل بغداد بملف تصدير النفط، مبينا ان العناد الكردي سيزيد من معاناة المواطن في الاقليم.

وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "ليس من مصلحة كردستان العناد مع بغداد في الملف النفطي، والأفضل التعامل مع الحكومة الاتحادية كون المتضرر الأكبر هو المواطن الكردي".

وأضاف أن "إقامة شركات نفطية جديدة هو نوع من التحدي وان حكومة كردستان ستخسر هذا التحدي، لآن المحاكم الدولية تتعامل مع العراق كدولة واحدة".

وأعلنت سلطات الاقليم امس عن إقامة شركتين للنفط من اجل تصدير النفط من الشمال خارج صلاحيات بغداد رغم صدور قرار سابق من المحكمة الاتحادية العليا يمنع اربيل من التصرف بالنفط دون موافقة بغداد.

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