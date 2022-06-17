اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لعصابات الإرهاب في ديالى

2022/06/17 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، القبض على إرهابي خطير في ديالى مسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الوكالة في بيان، تمكنها من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في محافظة ديالى المكنى “أبو مريم” المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.وأضاف البيان، أن الإرهابي ومن خلال التحقيقات اعترف بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشر بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع جبال حمرين وجلولاء، وقيامه بعمليات النقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية.

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