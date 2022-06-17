إشهار كتاب نقدي ( الدب النسوي العربي المعاصر بمنظور ذرائعي) - عبير خالد يحيي

2022/06/17 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي إشهار كتاب نقدي صدرمؤخرًا عن دار المفكر العربي في جمهورية مصر العربية – القاهرة الكتاب النقدي المعنون ب الأدب النسوي العربي المعاصر بمنظور ذرائعي للناقدة الذرائعية الدكتورة عبير خالد يحيي يقع الكتاب في 144 صفحة قياس 17×42 رقم الإيداع: 13122/ 2022الترقيم الدولي: 3-48-6956-977- 978لوحة الغلاف للفنانة الفلسطينية الأمريكية منال ديب التنسيق الداخلي والغلاف : ......





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