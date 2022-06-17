ف 10 : المرأة والمشاركة الديمقراطية فى رؤية قرآنية ( 1 ) - أحمد صبحى منصور

2022/06/17 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ف 10 : المرأة والمشاركة الديمقراطية فى رؤية قرآنية ( 1 ) ب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع .



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) ف 10 : المرأة والمشاركة الديمقراطية فى رؤية قرآنية ( 1 ) أولا : المشاركة فى إقامة القسط يقول جل وعلا : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ و ......





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