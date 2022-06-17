2022/06/17 | 20:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N1KRcuoYy0M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليوم السابع | د. حازم الشمري: إنسحاب التيار الصدري لا يعني الاعتزال) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اليوم السابع | د. حازم الشمري: إنسحاب التيار الصدري لا يعني الاعتزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).