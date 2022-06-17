سياسي كردي يكشف عن حراك لثورة غضب في كردستان

2022/06/17 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد السياسي الكردي نبيل سليم، الجمعة، بان هناك حراك متسارع لثورة غضب في كردستان.وقال سليم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الازمة الاقتصادية في كردستان بلغت مستويات حرجة للغاية خاصة مع ازمة الوقود التي ستشكل شرارة اخرى لثورة غضب تلوح بالافق”.واضاف سليم،ان” عدة مدن تشهد حراك فعلي في الدفع نحو مظاهرات شعبية ربما […]

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