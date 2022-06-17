توب 5: الكشف عن موعد زيارة محمد بن سلمان لتركيا.. ومودريتش لصلاح: حاول مرة أخرى

2022/06/17 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء، إلى كشف اللاعب البرازيلي، رودريغو، ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، للجناح المصري، محمد صلاح، بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الريال بهدف نظيف على ليفربول محققا لقبه الـ14.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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