محافظ نينوى يوضح أسباب تأخر إعمار المنارة الحدباء وجامع النوري

2022/06/17 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميعزا محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، تأخر إتمام أعمال إعادة إعمار جامع النوري والمنارة الحدباء وكنيسة الساعة إلى المواصفات الخاصة بالآثار. وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظمة اليونسكو مستمرة بعملها في إعادة إعمار الموصل القديمة وهي تعمل على إنجاز إعادة بناء جامع النوري والمنارة الحدباء وكنيسة الساعة ولكن سير الأعمال بطيء لأنها تتطلب مواصفات خاصة بالآثار كونها واجهات أثرية".وأضاف، "بالمقابل اكتمل بناء وترميم أكثر من 70 منزلاً في المدينة القديمة والعمل مستمر ضمن المنحة الإماراتية البالغة 50 مليون دولار لمنظمة اليونسكو". وتابع الجبوري "ومازلنا في طور الدراسة للواجهة النهرية بالنسبة للمدينة القديمة بغية إعادته للحياة، وتواصل المكاتب الاستشارية في وزارتي الثقافة والتخطيط وضع الدراسات والمواصفات الخاصة قبل الشروع بالأعمال".

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