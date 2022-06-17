"انسحاب الصدر لن يؤثر".. الإطار: سندخل جلسة تنصيب الرئيس بـ220 نائباً - عاجل

2022/06/17 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو الإطار التنسيقي وائل الركابي، الجمعة، استعداد الإطار لفتح أبواب الحوار مع القوى السنية والكردية ، مبينا ان قوى الاطار والمتحالفين معه سيدخلون جلسة تنصيب رئيس الجمهورية بـ 220 نائبا.

وقال الركابي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " ما تبقى من تحالف انقاذ وطن قد تبدأ بفرض امور على الاطار التنسيقي من اجل دعم تشكيل الحكومة ولكن الجميع سينال استحقاقه".

واضاف ان " الإطار الشيعي سيدخل جلسة اختيار الحكومة بـ220 نائباً الا انه لم يطرح لغاية الان اي اسم لرئاسة مجلس الوزراء وكل الأحاديث تدور حول المواصفات فقط".

وأوضح الركابي ان "رئيس الوزراء القادم في ظل المتغيرات يحتاج لمواصفات معينة منها المقبولية لدى المجتمع الدولي وان التسريبات حول طرح شخصيات لرئاسة الحكومة غايتها خلط الأوراق"، مؤكدا ان "الأطراف السنية والكردية لا تريد الذهاب الى المعارضة وان جميع الأطراف السياسية ترغب بتشكيل الحكومة والكرد يحاولون استثمار انسحاب التيار الصدري".

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