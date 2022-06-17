وسط محاصرة للمنطقة.. الأمن يطارد عجلة “داعشية” في نينوى

2022/06/17 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة الخامسة عشر يطاردان عجلة تحمل اسلحة للدواعش ويستوليان عليها غربي نينوى ========== بعملية استخبارية نوعية مصحوبة برصد دقيق لقاطع المسؤولية تخللتها معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر والتي اكدت تواجد عجلة يستقلها ارهابيين اثنين وتحمل اعتدة لعصابات داعش الارهابي في وادي الثرثار غربي نينوى بقصد التعرض على قطعاتنا الامنية […]

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الأمن يطارد عجلة “داعشية” في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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