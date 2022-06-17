وزير النقل يحدد أسباب الزحامات المرورية في بغداد

2022/06/17 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حدّد وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الجمعة، أسباب الزحامات المرورية في العاصمة بغداد، وفيما أعلن إعداد دراسة لمعالجتها، فصل مشروع القطار المعلق وحدد مساراته مؤكداً إنه لم يبق سوى آلية لتوقيع عقده.وقال الشبلي، إن “الزحامات التي تشهدها العاصمة بغداد تعود إلى عوامل عدة وفي مقدمتها كثرة السيارات واستيرادها للعراق، وعدم وجود تغيير […]

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