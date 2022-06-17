2022/06/17 | 21:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 23Gc58z2W_g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسداد ينعش الفساد.. العراق بلا موازنة هذا العام) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانسداد ينعش الفساد.. العراق بلا موازنة هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).