ميركل: استقالتي ربما ساهمت في تصعيد الصراع في أوكرانيا

2022/06/17 | 21:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إن استقالتها قد تكون أحد أسباب تصعيد الصراع في أوكرانيا.وقالت ميركل في مقابلة مع مجموعة RND الإعلامية: “من الممكن أن رحيلي ساهم في ذلك، مثل الانتخابات في فرنسا، أو انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أو الجمود في تنفيذ اتفاقية مينسك”.وفي نهاية فبراير، أدانت ميركل العملية […]

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