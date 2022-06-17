توقف فورا عن إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية على آيفون

2022/06/17 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الكثيرون أن إحدى أفضل الطرق لتحسين أداء هواتف آيفون عندما تكون بطيئة هو إغلاق التطبيقات التي لا تزال تعمل في الخلفية، لكن هذه النظرية ليست صحيحة تماما، وفقا لشركة آبل.

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