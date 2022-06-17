شجار عشائري بسبب “مباراة كرة قدم” في ميسان

2022/06/17 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر اندلاع شجار عشائري في ناحية السلام بمحافظة ميسان بسبب مباراة كرة قدم القوات الامنية تدخلت وسيطرت على الشجار وباشرت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المتنازعين عدم حدوث اي اصابات بشرية او اضرار مادية جراء الشجار

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