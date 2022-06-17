بالصور.. أمين عام أوبك يزور مرقد الإمام علي

2022/06/17 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد باركيندو، مرقد الإمام علي عليه السلام في محافظة النجف الأشرف بعد ساعات من وصوله إلى بغداد في زيارة رسمية.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو أدى مراسيم الزيارة لمرقد الإمام علي (عليه السلام) وتم استقباله من قبل المسؤولين في النجف الأشرف وسادن الروضة العلوية". وأضاف البيان، أن" الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك) أصر على ارتداء غطاء الرأس التقليدي المحلي (اليشماغ) تعبيراً عن اعتزازه ومحبته للشعب العراقي".

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