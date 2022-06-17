أمين عام أوبك يزور مرقد الإمام علي “ع” ويرتدي اليشماغ

2022/06/17 | 21:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد باركيندو، مرقد الإمام علي عليه السلام في محافظة النجف الأشرف بعد ساعات من وصوله إلى بغداد في زيارة رسمية.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة /المعلومة/، أن “الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو أدى مراسيم الزيارة لمرقد الإمام علي (عليه السلام) […]

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