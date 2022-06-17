2022/06/17 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة زيلكان في نينوى إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قاعدة زليكان في محافظة نينوى تعرضت إلى قصف بصاروخين سقطا بمحيط معسكر القاعدة الذي تتواجد فيه القوات التركية في بعشيقة".

هذا وافاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بتجدد القصف التركي على ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القصف التركي استهدف قرية كيستة الواقعة بناحية كاني ماسي بقضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف ادى لاصابات في صفوف المدنيين وهلع سكان القرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).