2022/06/17 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … دعا رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون النيابية، النائب عطوان العطواني، اليوم الجمعة، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لبحث الإعتداءات التركية.وقال العطواني، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، “نستغرب الصمت الحكومي المطبق إزاء الانتهاكات التركية المتواصلة للسيادة العراقية عبر عملياتها العسكرية في شمال العراق، وآخرها استهداف المدنيين في محافظة دهوك”.واضاف ان “هذه الاعمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لبحث الإعتداءات التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لبحث الإعتداءات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).