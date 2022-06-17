بفضل التضامن الامميؤ / قبل 50 عاما برأ القضاء الشيوعية انجيلا ديفس من تهم الإرهاب* - رشيد غويلب

2022/06/17 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في الذكرى الخمسين لأطلاق سرح المناضلة الأممية البارزة انجيلا ديفيس من تهم الإرهاب المزعومة التي كانت تهدف لأنهاء حياتها بالإعدام او السجن، على حملة التضامن العالمية التي كانت سببا مهما في إطلاق سراحها.



ولكن الامر الذي لا يقل أهمية برأيي المتواضع هو الثبات والاستمرار بالنسبة لهذه المناضلة المتجددة على منهجها ومواقفها، على الرغم من الكثير من المتغيرات التي شهدها العالم، وشهدتها الأحزاب الشيوعية خصوص ......





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