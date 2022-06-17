امانة بغداد تباشر رفع الكتل الكونكريتية وتطوير شارع مهم وسط بغداد

2022/06/17 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن شارع النقل البري وسط بغداد .وذكر بيان للامانة تلقته ايرث نيوز، ان ” دائرة بلدية مركز الكرخ باشرت بحملة لرفع الكتل الكونكريتية عن شارع النقل البري بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد “.واضاف ان “الدائرة ستعمل على نصب الشواخص المرورية مع […]

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