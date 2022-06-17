أول تعليق من حكومة كردستان على القصف التركي

2022/06/17 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ‎قوباد طالباني، الجمعة، الحكومة الاتحادية بانهاء الخروقات التركية ضد كردستان، مبينا الاعتداءات التركية وصلت الى حدود تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقال طالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "على الرغم من مواقف الاستنكار والإدانة من أطراف مختلفة، الا إن انتهاك سيادة إقليم كردستان والعراق عموماً آخذ في الازدياد".

واضاف اننا " نتوقع هجوما واعتداءً آخر، وانه لم يعد كافيا الاحتجاج عليه بالتصريحات والبيانات فقط، إذ يجب على الحكومة الفيدرالية العراقية أن تلعب دوراً جدياً في وضع حد نهائي لانتهاك سيادة بلدنا من خلال الحوار.

وتابع "ندعو الدول المجاورة والصديقة إلى احترام خصوصية إقليم كردستان العراق وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، تحت أي ظرف وذريعة".

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