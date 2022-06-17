ائتلاف المالكي يكشف عن بعض الملامح للحكومة المقبلة ابرزها التوجه الاقتصادي

2022/06/17 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، الجمعة، عن تفاصيل تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الحكومة يجب ان تتعهد بانهاء الفقر وتقديم مصلحة العراق الاقتصادية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن " البلاد تمتلك وفرة مالية جيدة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الا ان الازمة الاقتصادية مازالت قوية ويعاني الشعب من نسب فقر كبيرة" .

واضاف ان "على جميع الكتل السياسية ان تفكر في مصلحة العراق حيث توجدا وفرة مالية ولكن لا تستطيع الحكومة الانفاق منها على الشعب كونها حكومة تصريف اعمال وقد طالت مدتها بسبب الانسداد السياسي".

وتابع الصيهود، أنه "لابد من الإسراع بتشكيل الحكومة الخدمية التي تتبنى مهمة تحسين المستوى المعيشي والقضاء على البطالة وتقديم جميع الخدمات واعمار البنى التحتية للبلاد".

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