بوتين يحدد سببا وراء تعزيز العلاقات مع الصين

2022/06/17 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين سيبلغ هذا العام مستويات قياسية.وقال بوتين، أن روسيا ستواصل تنمية وتطوير علاقاتها مع الصين، وقال: “حجم تجارتنا مع الصين يبلغ 140 مليار دولار وسوف ينمو هذا العام على الأرجح، ويبلغ رقما قياسيا.ليس لأن الوضع السياسي الحالي يجبرنا على ذلك، بل […]

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