2022/06/17 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي‭ ‬ينتقد‭ ‬واشنطن‭ ‬لفرضها‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬منتجين‭ ‬للبتروكيمياوي ابوظبي‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ حثت‭ ‬الإمارات‭ ‬إيران‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تطمينات‭ ‬لجيرانها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬سلمية‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬وجهتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشأن‭ ‬تعاونها‭ ‬معها‭ ‬والرد‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانتقاد‭.‬‮ ‬ وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬للهيئة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات‭ ‬تطالب‭ ‬إيران‭ ‬بتقديم‭ ‬تطمينات لدول‭ ‬الخليج‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات‭ ‬تطالب‭ ‬إيران‭ ‬بتقديم‭ ‬تطمينات لدول‭ ‬الخليج‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).