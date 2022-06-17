2022/06/17 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسي ينتقد واشنطن لفرضها عقوبات على منتجين للبتروكيمياوي ابوظبي- طهران – الزمان حثت الإمارات إيران الجمعة على تقديم تطمينات لجيرانها بما في ذلك دول الخليج والمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي، بعد انتقادات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية بشأن تعاونها معها والرد الإيراني على هذا الانتقاد. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للهيئة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تطالب إيران بتقديم تطمينات لدول الخليج بشأن برنامجها النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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