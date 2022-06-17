الطريق الى رواندا

2022/06/17 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام بالرغم‭ ‬من‭ ‬شيوع‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الاخبار‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬معظم‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يعتزمون‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العرب،‭ ‬يجهلون‭ ‬القوانين‭ ‬الجديدة‭ ‬المتغيرة‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬خاصة،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬معلوماتهم‭ ‬قديمة‭ ‬ومتواترة‭ ‬سماعاً‭ ‬عبر‭ ‬الشائعات‭ ‬والمصادر‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وعمرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الاحوال‭.‬ قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬قال‭ ‬شاب‭ ‬عراقي‭ […]

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