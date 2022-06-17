قيادي في أربيل: العمال الكردستاني يحفر نفقا للتهريب بين العراق وسوريا

2022/06/17 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية‭ -‬سنجار‭ -‬الزمان ضربت‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ابعد‭ ‬نقطة‭ ‬تصلها‭ ‬عمليات‭ ‬مخلبها‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فقد ‭ ‬قُتل‭ ‬أربعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬التركي‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬نفذته‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬تركية‮»‬‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لحكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬منشور‭ ‬على‭ […]

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