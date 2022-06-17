في ديالى.. زوجين يرزقان بطفل بعد عقم دام نحو 20 سنة

2022/06/17 | 22:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى رزق زوجين من اهالي ديالى، الجمعة، بطقل بعد عقم دام نحو 20 سنة.وقالت عضو نقابة الاطباء زينب حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” زوجين من اهالي ديالى رزقا بطفل بعدم عقم دام 20 سنة مؤكدة بانها كانت تجربة فريدة للغاية ان يتحقق حلم بعد مرور كل هذا الوقت”.واضافت ،ان” الزوجين لم يفقدا […]

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