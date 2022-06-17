اصابة شخصين بحادث سير على الطريق الحولي المؤدي من كربلاء الى النجف

2022/06/17 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث اصطدام على الطريق الحولي المؤدي من محافظة كربلاء المقدسه إلى محافظة النجف الأشرف مقابل مستشفى الكفيل الحادث بين المركبة الاولى : نوع هونداي النترا ابيض والمركبة الثانيه: دراجه ناريه نوع دايون ازرق غير محدد بدون لوحات تسجيل أسباب الحادث هو عدم الانتباه والاشتباه بتناول الخمور والدخول السريع والمفاجئ لسائق المركبة الاولى اعلاه ولدخوله […]

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