التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 18 - طلال الربيعي

2022/06/17 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي الكراهية هي السعيدة فقط! عالجت في الحلقة 13 المرحلة الاولى من مراحل تطور التحليل النفسي تاريخيا بعرف زارتسكي.



اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى الحِقْبَة الثانية في تاريخ التحليل، حوالي 1919-1945.



في هذه الفترة، التي يطلق عليها أحيانًا اسم الفوردية لأشهر نموذج لها، يواجه المرء أكثر من روح مختلفة من الرأسمالية.



الشخصية الرئيسية لم تعد البرجوازية المالكة للممتلكات،بل المدير يرأس شركة كبيرة، هرم ......





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