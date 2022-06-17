باركيندو .. يصل النجف الاشرف ويؤدي مراسيم الزيارة لمرقد الامام علي عليه السلام (صور)

2022/06/17 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى الامين العام لمنظمة الدول المصدرة

للنفط (اوبك) محمد باركيندو مراسيم

الزيارة لمرقد الامام عليه السلام .

وكان الامين العام للمنظمة قد وصل الى

محافظة النجف الاشرف مساء اليوم .

وقد استقبل باركيندو

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