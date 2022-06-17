حقيقة قتل هتلر لكاتب ألماني بإجباره على

2022/06/17 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هتلر لم يقتل الكاتب الألماني إرنست تولر بإجباره على ابتلاع كتابه ضد النازية

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