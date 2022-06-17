قرب الحدود العراقية.. الجيش الأمريكي يوسع قواعده شرقي سوريا

2022/06/17 | 22:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد….أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن القوات الأمريكية تعزز صفوفها في مناطق شرقي سوريا بالقرب من الشريط الحدودي مع العراق ، وتوسع مواقع تمركزها وتحرّك المزيد من القوافل العسكرية.ونقل مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، عن مصادر محلية بريف الحسكة، قولها إن القوات الأمريكية عززت قاعدتها غير الشرعية في منطقة جسم السد الشمالي بالقرب من منشأة […]

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