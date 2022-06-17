2022/06/17 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، انطلاق أولى قوافل الحج البرية إلى الديار المقدسة.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أولى قوافل البر للحجاج انطلقت عبر منفذ عرعر الحدودي".

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