رسمياً.. أم صلال يعلن مغادرة أيمن حسين للنادي

2022/06/17 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي أم صلال القطري، رحيل مهاجمه العراقي أيمن حسين عن صفوف الفريق.ونشر النادي صورة أيمن حسين وكتب قائلاً: “شكراً أيمن حسين على ما قدمته للفريق في الفترة الماضية، نتمنى لك التوفيق مع فريقك الجديد”.وكان حسين قد انتقل لصفوف أم صلال الموسم الماضي.وبحسب المصادر المقربة من اللاعب، فإن حسين قريب […]

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أم صلال يعلن مغادرة أيمن حسين للنادي أولاً على ايرث نيوز.

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